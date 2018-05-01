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Силосом удобрил дорогу
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Силосом удобрил дорогу 

ТВ-МИГ 30 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»
Сегодня утром возле деревни Черкутино в Кольчугинском районе трактор во время спуска с горы совершил опрокидывание на бок, сообщают участники паблика «Подслушано Автомобилистов Владимир» социальной сети «ВКонтакте».
Примечательно, что трактор в свой телеге вез силос, который в результате ДТП оказался на дороге. Водитель сельхозтехники отделался легкими царапинами и от госпитализации отказался. Причиной аварии могла стать неисправность тормозной системы трактора при спуске с горы.
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