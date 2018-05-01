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Угонщик бросил Porsche после неудачного тарана полицейского авто в Канаде
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Угонщик бросил Porsche после неудачного тарана полицейского авто в Канаде 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На днях житель Торонто снял на видео попытку поимки угонщика спортивного кабриолета Porsche. Для задержания преступника полицейский автомобиль перегородил проезжую часть, а затем, когда нарушитель его протаранил, заблокировал похищенную машину.
Угонщику стоило больших трудов вылезти из автомобиля, дверь которого не открывалась до конца из-за вплотную притершейся полицейской машины. После чего беглец попытался скрыться, перепрыгнув через забор вдоль дороги.
Как сообщают зарубежные СМИ, преступник вскоре был задержан стражами правопорядка, и вряд ли он выйдет на свободу в ближайшее время.
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