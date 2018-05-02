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Угонщик на Porsche решил протаранить полицейский внедорожник и потерпел фиаско
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Угонщик на Porsche решил протаранить полицейский внедорожник и потерпел фиаско 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Вести.Ru
В канадском Торонто молодой человек угнал кабриолет Porsche и устроил уличные гонки с другим участником дорожного движения на Audi R8. Финальные кадры состязания опубликовал на YouTube пользователь C Jack.
Полиция бросилась за лихачами в погоню, водитель Audi сумел скрыться, угонщику повезло меньше, и он попал в западню. Поняв, что дорога впереди перекрыта, он пошел на таран машины стражей порядка, однако не сумел отодвинуть внедорожник.
Полицейские заперли своей машиной дверь спортивного автомобиля, однако нежелание лихача идти в тюрьму оказалось сильнее, и через несколько секунд он сбежал.
После непродолжительного «забега» преступник был схвачен, уточняет CP24.
В октябре 2017 года в Приморском крае пьяные рыбаки пустились в погоню за полицейской лодкой и пошли на ее таран после того, как правоохранители запретили им ловить рыбу.
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