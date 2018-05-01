В результате ДТП в Южной Корее погибли 8 человек 

8 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и внедорожника на трассе в южнокорейской провинции Чолла-намдо.
Как сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на местную полицию, ДТП произошло в 17-21 по местному времени (11-21 мск). В микроавтобусе находились 14 пассажиров преимущественно преклонного возраста, которые возвращались домой после сельскохозяйственных работ.
После столкновения автобус выкатился за пределы дороги и опрокинулся.
Полиция сообщила об 11 пострадавших, в числе которых четыре человека, находившихся во внедорожнике.