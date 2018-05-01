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В Крыму автобус с детьми попал в ДТП
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В Крыму автобус с детьми попал в ДТП 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: ТАСС
В ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Крыму во вторник пострадали девять человек, в том числе пятеро детей, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
Авария микроавтобуса "Форд" и легкового автомобиля "Skoda" произошла во вторник на трассе Симферополь-Евпатория, возле села Скворцово, сообщили в пресс-службе МВД по республике Крым.
"В результате ДТП пострадало девять человек: пятеро детей и четверо взрослых. Все они госпитализированы", — сообщили в минздраве.
По данным минздрава, двое детей в тяжелом состоянии, состояние еще троих — средней степени тяжести, они госпитализированы в республиканскую детскую больницу. Четверо взрослых госпитализированы в 6-ю горбольницу Симферополя, состояние одного из них оценивается как тяжелое, сообщили в пресс-службе.
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