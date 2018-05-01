В Крыму автобус с детьми попал в ДТП

В ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Крыму во вторник пострадали девять человек, в том числе пятеро детей, они госпитализированы, сообщили РИА Новости минздраве республики.

Авария микроавтобуса "Форд" и легкового автомобиля " Skoda " произошла во вторник на трассе Симферополь-Евпатория, возле села Скворцово, сообщили в пресс-службе МВД по республике Крым.

"В результате ДТП пострадало девять человек: пятеро детей и четверо взрослых. Все они госпитализированы", — сообщили в минздраве.

По данным минздрава, двое детей в тяжелом состоянии, состояние еще троих — средней степени тяжести, они госпитализированы в республиканскую детскую больницу. Четверо взрослых госпитализированы в 6-ю горбольницу Симферополя, состояние одного из них оценивается как тяжелое, сообщили в пресс-службе.