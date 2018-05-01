На севере Волгограда женщина погибла при падении с восьмого этажа

В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 1 мая, из окна в многоэтажном доме выпала женщина. Со слов очевидцев, пострадавшая умерла мгновенно.

Трагедия разыгралась в полдень в доме № 18А по улице Высокой в Краснооктябрьском районе. По словам одного из жильцов дома, женщина, на вид которой около 45 лет, выпала с верхнего этажа и, приземлившись на асфальт, скончалась мгновенно от полученных травм.

— Около 12:00 я увидел, что она упала на землю, — рассказал V1.ru Сергей Одежинский. — Одета она в тонкую майку, похожую на ночнушку. Признаков жизни сразу не подавала. Состояние женщины ужасно. Внешне заметно, что переломов много. Смерть мгновенно произошла.

По словам молодого человека, полиция, скорая помощь и следователи прибыли на место происшествия спустя 30 минут после сообщения.

— Примерно час назад женщину упаковали в черный пакет и увезли, — сообщил волгоградец.

Пока, говорит Сергей Одежинский, обстоятельства, при которых женщина выпала с верхнего этажа, не известны