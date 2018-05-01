Под Первоуральском в жутком ДТП погибли двое

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла сегодня на подъездной дороге к Первоуральску около 16.50. По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Фокус», двигаясь со стороны Первоуральска, допустил выезд на встречку, где в это время ехал автомобиль «Хендай.

В результате аварии на месте погибли мужчина и женщина — водитель и пассажир „Хендай“. Автомобиль »Форд» от удара выбросило с моста, водитель получил травмы. Также получили травмы два пассажира «Хендай», находившееся на заднем сиденье.

При осмотре автомобиля «Форд» сотрудниками ГИБДД установлено, что его водитель, возможно, двигался со значительным превышением скорости: стрелка спидометра зафиксирована на отметке 150 км/час. Также установлено, что с обеих сторон проезжей части стоят дорожные знаки, запрещающие обгон транспортных средств.

По данному факту проводится проверка. По итогам будет принято процессуальное решение.