Ещё
Под Первоуральском в жутком ДТП погибли двое
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Первоуральском в жутком ДТП погибли двое 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла сегодня на подъездной дороге к Первоуральску около 16.50. По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Фокус», двигаясь со стороны Первоуральска, допустил выезд на встречку, где в это время ехал автомобиль «Хендай.
В результате аварии на месте погибли мужчина и женщина — водитель и пассажир „Хендай“. Автомобиль »Форд» от удара выбросило с моста, водитель получил травмы. Также получили травмы два пассажира «Хендай», находившееся на заднем сиденье.
При осмотре автомобиля «Форд» сотрудниками ГИБДД установлено, что его водитель, возможно, двигался со значительным превышением скорости: стрелка спидометра зафиксирована на отметке 150 км/час. Также установлено, что с обеих сторон проезжей части стоят дорожные знаки, запрещающие обгон транспортных средств.
По данному факту проводится проверка. По итогам будет принято процессуальное решение.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
РИА «ФедералПресс»: последние новости
КамАЗ смял легковушки, автокран и машину ДПС под Нефтеюганском Фура и ВАЗ столкнулись под Тамбовом: есть жертвы Ребенок пострадал в аварии под Екатеринбургом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Невероятный призыв из Сибири: нам здесь нужен «Гринпис»!22
Назван топ-5 самых недорогих внедорожников в РФ
Лишать прав начнут по новой статье1
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
В ДТП на трассе Москва-Петербург погибли двое
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение