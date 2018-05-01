Необычный отечественный «хот-род» обсуждают Волжане

Местные жители города Волжский на улицах города заметили необычный автомобиль, который приехал на мойку.

По предположению горожан, которые активно обсуждают увиденное в соцсетях, владелец авто готовит машину к параду, посвященному празднованию 9 Мая. Судя по комментариям, машина была замечена на улицах города не впервые и вполне способна передвигаться по улицам города самостоятельно. Автомобиль получил небольшую модернизацию и способен еще проехать не одну тысячу километров. Побольше бы таких «хот-родов» на улицах каждого города.