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Необычный отечественный «хот-род» обсуждают Волжане
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Необычный отечественный «хот-род» обсуждают Волжане 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Местные жители города Волжский на улицах города заметили необычный автомобиль, который приехал на мойку.
По предположению горожан, которые активно обсуждают увиденное в соцсетях, владелец авто готовит машину к параду, посвященному празднованию 9 Мая. Судя по комментариям, машина была замечена на улицах города не впервые и вполне способна передвигаться по улицам города самостоятельно. Автомобиль получил небольшую модернизацию и способен еще проехать не одну тысячу километров. Побольше бы таких «хот-родов» на улицах каждого города.
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