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Три человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Самарской области
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Три человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Самарской области 

ТАСС 1 час назад
САМАРА, 1 мая. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще двое пострадали в ДТП в Самарской области, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МВД РФ по региону.
"По предварительным данным, сегодня около 15:30 мск около села Никольское в Безенчукском районе области водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КамАЗ». В результате в легковом автомобиле погибли двое мужчин и мальчик 2014 года рождения, две женщины пострадали и были госпитализированы", — сообщил собеседник агентства.
По факту ДТП проводится проверка.
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