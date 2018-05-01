Два человека в Карелии получили травмы из-за невнимательного водителя

Ошибка при левом повороте привела к столкновению двух автомобилей.

Сегодня днем на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Мелентьевой столкнулись два автомобиля. В ДТП пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, женщина-водитель автомобиля Toyota совершала левый поворот на разрешающий сигнал светофора. Автомобилистка не пропустила ВАЗ «пятнадцатой» модели, который двигался ей навстречу также на зеленый свет.

В результате ДТП травмы получили два человека — пассажиры японской иномарки и отечественного авто. Им назначено лечение.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.