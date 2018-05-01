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Два человека в Карелии получили травмы из-за невнимательного водителя
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Два человека в Карелии получили травмы из-за невнимательного водителя 

Карельские вести 50 минут назад
Фото: Карельские вести
Ошибка при левом повороте привела к столкновению двух автомобилей.
Сегодня днем на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Мелентьевой столкнулись два автомобиля. В ДТП пострадали два человека.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД, женщина-водитель автомобиля Toyota совершала левый поворот на разрешающий сигнал светофора. Автомобилистка не пропустила ВАЗ «пятнадцатой» модели, который двигался ей навстречу также на зеленый свет.
В результате ДТП травмы получили два человека — пассажиры японской иномарки и отечественного авто. Им назначено лечение.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
По материалам: ptzgovorit.ru
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