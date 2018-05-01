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Полиция Приморья прокомментировала страшное массовое ДТП
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Полиция Приморья прокомментировала страшное массовое ДТП 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В полиции Приморья сообщили подробности тяжелой массовой дорожной аварии, произошедшей в крае накануне, передает PRIMPRESS.
По данным МВД, ДТП произошло в районе 716 км федеральной трассы в Надеждинском районе. Водитель автомобиля Nissan X-Trail двигался со стороны Владивостока в направлении Уссурийска. На мокром от дождя асфальте автомобиль с 59-летним водителем потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Honda Airwave под управлением 34-летнего мужчины.
После удара джип продолжил движение и совершил столкновение с автомобилем Infiniti под управлением 31-летней женщины, а также с Honda Stream, за рулем которой был 34-летний мужчина — обе машины ехали во встречном направлении.
Как уточняет полиция, в результате аварии пострадали семь человек: водитель и пассажиры Honda Stream (мужчина и женщина в возрасте 34 и 33-лет, 2 девочки в возрасте 13-ти лет, а также девочка 11-ти лет), пассажир Honda Airwave — женщина 34-х лет и сам виновник аварии. Отмечается, что пострадавшим не потребовалась госпитализация — после оказания медпомощи их отпустили по домам.
Что касается виновника ДТП, его водительский стаж составляет 19 лет. Известно, что в этом году мужчина не привлекался за нарушения.
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