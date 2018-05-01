В Безенчукском районе в ДТП погибли двое взрослых и ребенок, еще один ребенок и женщина в больнице

В результате происшедшего погибли двое взрослых и ребенок. Еще один ребенок и женщина поступили в лечебное учреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.