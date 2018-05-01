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В Безенчукском районе в ДТП погибли двое взрослых и ребенок, еще один ребенок и женщина в больнице
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В Безенчукском районе в ДТП погибли двое взрослых и ребенок, еще один ребенок и женщина в больнице 

Волга Ньюс 1 час назад
В результате происшедшего погибли двое взрослых и ребенок. Еще один ребенок и женщина поступили в лечебное учреждение.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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