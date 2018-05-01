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В Ярославле таксист протаранил автобус с пассажирами
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В Ярославле таксист протаранил автобус с пассажирами 

76.ru 41 минуту назад
Фото: 76.ru
Сегодня днём в Ярославле на проспекте Ленина в районе пересечения с Республиканской улицей произошло ДТП — такси врезалось в автобус 55-го маршрута.
— Удар был не очень сильным, — рассказали очевидцы. — Каких-то явных травм у людей там не было. Пазик ехал в сторону Заволжского района. Остановился на светофоре. Таксист его сзади и протаранил.
Ещё одно ДТП случилось сегодня ночью — во дворе многоэтажки лихачи протаранили иномарку. В распоряжение редакции 76.ru попало эксклюзивное видео, на котором запечатлён момент аварии.
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