В Ярославле таксист протаранил автобус с пассажирами

Сегодня днём в Ярославле на проспекте Ленина в районе пересечения с Республиканской улицей произошло ДТП — такси врезалось в автобус 55-го маршрута.

— Удар был не очень сильным, — рассказали очевидцы. — Каких-то явных травм у людей там не было. Пазик ехал в сторону Заволжского района. Остановился на светофоре. Таксист его сзади и протаранил.

Ещё одно ДТП случилось сегодня ночью — во дворе многоэтажки лихачи протаранили иномарку. В распоряжение редакции 76.ru попало эксклюзивное видео, на котором запечатлён момент аварии.