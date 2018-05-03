ГИБДД Перми ищет очевидцев двух ДТП, в которых пострадали дети

Отдел ГИБДД по городу Перми ищет очевидцев двух ДТП, которые произошли 28 апреля в Ленинском и Орджоникидзевском районах города.

Первое ДТП произошло в 12:10 на перекрестке Петропавловской и Крисанова. Неизвестный автомобиль при повороте на улицу Крисанова сбил на пешеходном переходе 17-летнего подростка, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель машины с места происшествия скрылся.

Вечером 28 апреля в 18:00 на улице Сесторецкой в Орджоникидзевском районе неустановленный автомобиль в районе дома №15 сбил задним ходом 6-летнего мальчика, который бежал в сторону двора. С места ДТП водитель машины скрылся.

На перекрестке Крисанова и Петропавловской машина сбила подростка

— В целях установления всех обстоятельств произошедшего и розыска водителей очевидцев произошедшего, а также всех, кому что-либо известно по данному факту, просим обратиться в любое отделение полиции или позвонить по телефонам 261-99-99, 246-79-00 или 02. Анонимность гарантируется, — сообщили в городском отделе ГИБДД.

Сейчас в Перми разыскивают очевидцев аварии, в которой погиб 36-летний водитель квадроцикла.