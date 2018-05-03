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ГИБДД Перми ищет очевидцев двух ДТП, в которых пострадали дети
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ГИБДД Перми ищет очевидцев двух ДТП, в которых пострадали дети 

59.ru 42 минуты назад
Фото: 59.ru
Отдел ГИБДД по городу Перми ищет очевидцев двух ДТП, которые произошли 28 апреля в Ленинском и Орджоникидзевском районах города.
Первое ДТП произошло в 12:10 на перекрестке Петропавловской и Крисанова. Неизвестный автомобиль при повороте на улицу Крисанова сбил на пешеходном переходе 17-летнего подростка, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель машины с места происшествия скрылся.
Вечером 28 апреля в 18:00 на улице Сесторецкой в Орджоникидзевском районе неустановленный автомобиль в районе дома №15 сбил задним ходом 6-летнего мальчика, который бежал в сторону двора. С места ДТП водитель машины скрылся.
На перекрестке Крисанова и Петропавловской машина сбила подростка
— В целях установления всех обстоятельств произошедшего и розыска водителей очевидцев произошедшего, а также всех, кому что-либо известно по данному факту, просим обратиться в любое отделение полиции или позвонить по телефонам 261-99-99, 246-79-00 или 02. Анонимность гарантируется, — сообщили в городском отделе ГИБДД.
Сейчас в Перми разыскивают очевидцев аварии, в которой погиб 36-летний водитель квадроцикла.
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