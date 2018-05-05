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Водитель легковушки сбил двоих полицейских в центре Москвы
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Водитель легковушки сбил двоих полицейских в центре Москвы 

Вечерняя Москва 16 минут назад
Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Двое полицейских были сбиты в центре столицы водителей легкового автомобиля. Это случилось на Самотечной площади.
— Произошло столкновение двух служебных мотоциклов и легкового автомобиля. В результате аварии ранены два сотрудника полиции, — рассказали ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
В ведомстве добавили, что сотрудники полиции, пострадавшие при наезде, доставлены в медицинское учреждение. Следователи проводят проверку.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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