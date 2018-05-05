Водитель легковушки сбил двоих полицейских в центре Москвы

Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Двое полицейских были сбиты в центре столицы водителей легкового автомобиля. Это случилось на Самотечной площади.

— Произошло столкновение двух служебных мотоциклов и легкового автомобиля. В результате аварии ранены два сотрудника полиции, — рассказали ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции, пострадавшие при наезде, доставлены в медицинское учреждение. Следователи проводят проверку.

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