Три человека погибли в ДТП в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 1 мая. / ТАСС /. Три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Дагестане, еще три пострадали. Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель пресс-службы республиканского МВД

"В Хасавюртовском районе Дагестана около села Карланюрт автомобиль ВАЗ столкнулся с BMW . В результате погибли три человека: мужчина и двое детей 2011 и 2014 года рождения", — сообщил собеседник.

По его словам, еще две женщины и ребенок доставлены в больницу.

"Причины ДТП выясняются. Предварительно, все погибшие и пострадавшие из машины ВАЗ", — добавил собеседник агентства.