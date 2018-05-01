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Три человека погибли в ДТП в Дагестане
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Три человека погибли в ДТП в Дагестане 

ТАСС 1 час назад
МАХАЧКАЛА, 1 мая. /ТАСС/. Три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Дагестане, еще три пострадали. Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель пресс-службы республиканского МВД.
"В Хасавюртовском районе Дагестана около села Карланюрт автомобиль ВАЗ столкнулся с BMW. В результате погибли три человека: мужчина и двое детей 2011 и 2014 года рождения", — сообщил собеседник.
По его словам, еще две женщины и ребенок доставлены в больницу.
"Причины ДТП выясняются. Предварительно, все погибшие и пострадавшие из машины ВАЗ", — добавил собеседник агентства.
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