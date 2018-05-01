Под Багратионовском водитель сбила 13-летнего велосипедиста и его пассажира

Два 13-летних подростка оказались в больнице после ДТП с автомобилем «Тойта». Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД

Авария произошла 30 апреля в поселке Медовое Багратионовского района. За рулем иномарки, которая ехала по главной дороге, находилась 30-летняя женщина. По предварительным данным, велосипедист внезапно выехал со второстепенной дороги.

И «водителю» велосипеда, и его пассажиру потребовалась помощь медиков. Мальчишек доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.