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Под Багратионовском водитель сбила 13-летнего велосипедиста и его пассажира
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Под Багратионовском водитель сбила 13-летнего велосипедиста и его пассажира 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
Два 13-летних подростка оказались в больнице после ДТП с автомобилем «Тойта». Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла 30 апреля в поселке Медовое Багратионовского района. За рулем иномарки, которая ехала по главной дороге, находилась 30-летняя женщина. По предварительным данным, велосипедист внезапно выехал со второстепенной дороги.
И «водителю» велосипеда, и его пассажиру потребовалась помощь медиков. Мальчишек доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.
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