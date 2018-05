«Как будто в кабине болида»: жесткое ДТП удачно сняли в Приморье

В Сети опубликовали видео жесткого столкновения двух автомобилей в Уссурийске, сообщает PRIMPRESS.

Авария произошла в районе улицы Советской. Автомобиль, в котором установлен видеорегистратор, двигался по главной дороге. В какой-то момент с обочины стал отъезжать припаркованный автомобиль.

Столкновения избежать не удалось. От удара машину отбросило на несколько метров. Пользователи, посмотревшие это видео, отметили, что «как будто в кабине болида гонки 24 часа Ле-Мана сейчас проехали».

О пострадавших в этой аварии информации не поступало. Тем временем в комментариях под роликом развернулась дискуссия относительно того, кто виноват в этом автопроисшествии.

Одни уверены в виновности совершавшего маневр Rav-4, другие же посчитали, что водитель с регистратором повел себя странно: не стал тормозить и сигналил вместо того, чтобы объехать препятствие по встречной полосе, которая была свободна.

