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«Как будто в кабине болида»: жесткое ДТП удачно сняли в Приморье
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«Как будто в кабине болида»: жесткое ДТП удачно сняли в Приморье 

Primpress 29 минут назад
Фото: Primpress
В Сети опубликовали видео жесткого столкновения двух автомобилей в Уссурийске, сообщает PRIMPRESS.
Авария произошла в районе улицы Советской. Автомобиль, в котором установлен видеорегистратор, двигался по главной дороге. В какой-то момент с обочины стал отъезжать припаркованный автомобиль.
Столкновения избежать не удалось. От удара машину отбросило на несколько метров. Пользователи, посмотревшие это видео, отметили, что «как будто в кабине болида гонки 24 часа Ле-Мана сейчас проехали».
О пострадавших в этой аварии информации не поступало. Тем временем в комментариях под роликом развернулась дискуссия относительно того, кто виноват в этом автопроисшествии.
Одни уверены в виновности совершавшего маневр Rav-4, другие же посчитали, что водитель с регистратором повел себя странно: не стал тормозить и сигналил вместо того, чтобы объехать препятствие по встречной полосе, которая была свободна.
A post shared by МаркЧернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) on May 1, 2018 at 4:02am PDT
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