На северо-востоке Москвы произошла авария

Информация о происшествии в столице появилась 1 мая.

Во вторник, 1 мая, в столице произошла авария, в результате которой погиб человек.

— Дорожный инцидент произошел на улице Чичерина, рядом с домом №8. Водитель, находившийся за рулем « Opel », совершил наезд на мачту городского освещения. Погиб водитель иномарки, а также пострадал человек, который был в салоне авто, — рассказали агентству городских новостей «Москва» в Госавтоиснпекции.

Причина аварии выясняется сотрудниками ГИБДД

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