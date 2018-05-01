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Под Самарой в ДТП с грузовиком погибли три человека
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Под Самарой в ДТП с грузовиком погибли три человека 

RT на русском 1 час назад
В Самарской области в результате ДТП с участием грузового автомобиля погибли три человека. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД.
Как передаёт Интерфакс, ДТП произошло на автодороге Безенчук — Самара возле села Никольское.
По предварительной информации, водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом».
В результате произошедшего погибли двое мужчин и ребёнок 2014 года рождения, находившиеся в легковом автомобиле.
Ещё две пассажирки были госпитализированы.
В 2017 году Newinform сообщало, что при столкновении грузовиков в Кировской области пострадали два человека.
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