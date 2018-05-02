Двое взрослых и четырехлетний ребенок погибли в ДТП под Самарой

Три человека погибли в результате столкновения отечественной легковушки LADA Granta и грузовика «КамАЗ» в Самарской области.

Четырехлетний ребенок и двое взрослых мужчин погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля в Самарской области.

«КамАЗ» и LADA Granta столкнулись на трассе Безенук — Самара возле села Никольское, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Сообщается, что еще две женщины доставлены в больницу.

На месте аварии работают экстренные службы, в том числе правоохранители и медики. По факту ДТП проводится проверка.