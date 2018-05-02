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Двое взрослых и четырехлетний ребенок погибли в ДТП под Самарой
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Двое взрослых и четырехлетний ребенок погибли в ДТП под Самарой 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Три человека погибли в результате столкновения отечественной легковушки LADA Granta и грузовика «КамАЗ» в Самарской области.
Четырехлетний ребенок и двое взрослых мужчин погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля в Самарской области.
«КамАЗ» и LADA Granta столкнулись на трассе Безенук — Самара возле села Никольское, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД.
По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Сообщается, что еще две женщины доставлены в больницу.
На месте аварии работают экстренные службы, в том числе правоохранители и медики. По факту ДТП проводится проверка.
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