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Названы самые популярные японские автомобили у россиян
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Названы самые популярные японские автомобили у россиян 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Специалисты аналитического агентства «Автостат» составили топ-5 наиболее популярных японских автомобилей на рынке России. Сообщение опубликовал портал «Автоновости дня».
На первом месте оказались машины марки Toyota — только за первый квартал текущего года продажи этой компании оцениваются более чем в 19 тысяч единиц. Такой показатель превышает уровень 2017 года на 2,6%.
Вторая строчка рейтинга досталась компании Nissan — более 16 тысяч проданных автомобилей в России. Здесь тенденция та же — показатель превышает уровень 2017 года на 17%.
«Бронза» досталась автомобилям марки Mitsubishi. За тот же период россияне приобрели почти 7 тысяч таких машин.
Следом идут автомобили марки Mazda с показателем более 6 тысяч проданных единиц. А завершает рейтинг Datsun — более 5 тысяч купленных россиянами машин.
Автомобильные эксперты составили список недорогих, но качественных внедорожников, которые можно приобрести на вторичном рынке России. В топ‐5 попали машины стоимостью менее полумиллиона рублей.
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