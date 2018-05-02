Названы самые популярные японские автомобили у россиян

Специалисты аналитического агентства «Автостат» составили топ-5 наиболее популярных японских автомобилей на рынке России. Сообщение опубликовал портал «Автоновости дня».

На первом месте оказались машины марки Toyota — только за первый квартал текущего года продажи этой компании оцениваются более чем в 19 тысяч единиц. Такой показатель превышает уровень 2017 года на 2,6%.

Вторая строчка рейтинга досталась компании Nissan — более 16 тысяч проданных автомобилей в России. Здесь тенденция та же — показатель превышает уровень 2017 года на 17%.

«Бронза» досталась автомобилям марки Mitsubishi . За тот же период россияне приобрели почти 7 тысяч таких машин.

Следом идут автомобили марки Mazda с показателем более 6 тысяч проданных единиц. А завершает рейтинг Datsun — более 5 тысяч купленных россиянами машин.

Автомобильные эксперты составили список недорогих, но качественных внедорожников, которые можно приобрести на вторичном рынке России. В топ‐5 попали машины стоимостью менее полумиллиона рублей.