Названы самые популярные японские автомобили в РФ в 2018 году

На российском авторынке традиционно высоким спросом пользуются автомобили японских марок. Эксперты аналитического агенства «Автостат» решили выяснить, какие из японских моделей оказались самыми популярными в нашей стране по состоянию на первый квартал 2018 года.

Лидером этого ТОП-а оказался кроссовер Toyota RAV4 с объемом продаж за первые три месяца 2018 года в 6 тысяч 646 единиц. На второй строчке расположился седан D-класса Toyota Camry — 6 тысяч 21 реализованных машин за отчетный период. Первую тройку замыкает Mitsubishi Outlander — 5 тысяч 527 проданных авто.

В первую пятерку также вошли: Nissan X-Trail и Nissan Qahsqai — 5 тысяч 255 проданных машин и 4 тысячи 850 реализованных автомобилей с января по март 2018 года соответственно.