Названы самые популярные японские автомобили в РФ в 2018 году 

На российском авторынке традиционно высоким спросом пользуются автомобили японских марок. Эксперты аналитического агенства «Автостат» решили выяснить, какие из японских моделей оказались самыми популярными в нашей стране по состоянию на первый квартал 2018 года.
Лидером этого ТОП-а оказался кроссовер Toyota RAV4 с объемом продаж за первые три месяца 2018 года в 6 тысяч 646 единиц. На второй строчке расположился седан D-класса Toyota Camry — 6 тысяч 21 реализованных машин за отчетный период. Первую тройку замыкает Mitsubishi Outlander — 5 тысяч 527 проданных авто.
В первую пятерку также вошли: Nissan X-Trail и Nissan Qahsqai — 5 тысяч 255 проданных машин и 4 тысячи 850 реализованных автомобилей с января по март 2018 года соответственно.
Что касается списка самых популярных японских автомобильных марок, то здесь первое место удерживает Toyota — 19 тысяч 51 реализованный автомобиль. Далее идет Nissan — 16 тысяч 885 автомобилей. Третье место досталось Mitsubishi — 6 тысяч 967 проданных машин. ТОП-5 замыкают Mazda и Datsun — 6 тысяч 255 и 5 тысяч 134 реализованных автомобилей за первый квартал этого года соответственно.