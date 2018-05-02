Составлен рейтинг самых популярных японских автомобилей в России 

Лидером рейтинга оказался кроссовер Toyota RAV4, объем его продаж за первые три месяца этого года составляют 6 646 единиц.
На авторынке России традиционно высоким спросом пользуются машины японских марок. Эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие из японских моделей пользуются в России наибольшей популярностью по состоянию на первый квартал 2018 года.
Лидером рейтинга оказался кроссовер Toyota RAV4, объем его продаж за первые три месяца этого года составляют 6 646 единиц. На второй строчке списка популярных «японцев» расположился седан D-класса Toyota Camry. За указанный период было продано 6 021 автомобилей. Первую тройку рейтинга замкнул Mitsubishi Outlander, за первый квартал этого года было продано 5 527 авто.
Также в первую пятерку вошли: Nissan X-Trail и Nissan Qahsqai — 5 255 проданных автомобилей и 4 850 реализованных машин с января по март 2018 года соответственно.
Что касается рейтинга самых популярных японских автомобильных марок, то в нем первое место удерживает Toyota — 19 051 реализованная машина. На втором месте Nissan — 16 885 авто. Третье место у Mitsubishi — 6 967 проданных автомобилей. Пятерку лидеров замыкают Mazda и Datsun — 6 255 и 5 134 проданных машин за первый квартал 2018 года соответственно.