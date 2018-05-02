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Тепло спровоцировало первые жертвы на воде: утонул ребёнок
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Тепло спровоцировало первые жертвы на воде: утонул ребёнок 

News.ru 57 минут назад
Несчастный случай произошёл в Рязани на реке Плетёнка. Информационное агентство «7 новостей» сообщает, что 30 апреля 8-летний мальчик пришёл на берег реки вместе с другом и младшим братом для того, чтобы искупаться.
Но во время заплыва, что-то пошло не так и ребёнок начал тонуть.
По предварительным данным, взрослые люди, находящиеся неподалёку, поспешили на помощь.
Они вытащили тонущего на берег, но спасти его не удалось — он скончался на месте.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали происшествия.
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