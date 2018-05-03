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На видео попал момент расплаты приусовода за обгон в Приморье
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На видео попал момент расплаты приусовода за обгон в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Приморье на видео попал момент «преступления и наказания» на трассе, сообщает PRIMPRESS.
Инцидент произошел в районе села Михайловка. Водитель автомобиля Toyota Prius обогнал рулевого машины с видеорегистратором. При этом произошло пересечение сплошной полосы.
Буквально через несколько секунд после завершения маневра водитель «электрички» столкнулся с экипажем ДПС, который потребовал от водителя остановиться.
В комментариях к ролику пользователи посочувствовали рулевому Prius, отметив, что ему просто «не повезло».
A post shared by МаркЧернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) on May 2, 2018 at 6:14pm PDT
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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