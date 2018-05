На видео попал момент расплаты приусовода за обгон в Приморье

В Приморье на видео попал момент «преступления и наказания» на трассе, сообщает PRIMPRESS.

Инцидент произошел в районе села Михайловка. Водитель автомобиля Toyota Prius обогнал рулевого машины с видеорегистратором. При этом произошло пересечение сплошной полосы.

Буквально через несколько секунд после завершения маневра водитель «электрички» столкнулся с экипажем ДПС , который потребовал от водителя остановиться.

В комментариях к ролику пользователи посочувствовали рулевому Prius, отметив, что ему просто «не повезло».

A post shared by МаркЧернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) on May 2, 2018 at 6:14pm PDT