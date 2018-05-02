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В Приморском крае пострадали семь человек при столкновении четырех машин
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В Приморском крае пострадали семь человек при столкновении четырех машин 

Газета.Ru 12 минут назад
При аварии четырех машин в Надеждинском районе Приморского края пострадали четверо взрослых и трое детей, сообщается на сайте управления МВД по региону.
По данным ведомства, 59-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail ехал из Владивостока в Уссурийск. На 716 км трассы А-370 мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя машинами. Предполагается, что водитель не справился с управлением из-за мокрого от дождя асфальта.
"В результате автоаварии пострадали семь человек… мужчина и женщина в возрасте 34 и 33 лет, две девочки в возрасте 13 лет, а также девочка 11 лет, женщина в возрасте 34 лет… и 59-летний мужчина", — сообщается на сайте МВД.
Отмечается, что управлявший Nissan мужчина имеет водительский стаж 19 лет и ранее не привлекался к административной ответственности.
В данный момент проводится проверка по факту инцидента.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке пьяный водитель внедорожника устроил массовую аварию.
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