В Приморском крае пострадали семь человек при столкновении четырех машин

При аварии четырех машин в Надеждинском районе Приморского края пострадали четверо взрослых и трое детей, сообщается на сайте управления МВД по региону.

По данным ведомства, 59-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail ехал из Владивостока в Уссурийск. На 716 км трассы А-370 мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя машинами. Предполагается, что водитель не справился с управлением из-за мокрого от дождя асфальта.

"В результате автоаварии пострадали семь человек… мужчина и женщина в возрасте 34 и 33 лет, две девочки в возрасте 13 лет, а также девочка 11 лет, женщина в возрасте 34 лет… и 59-летний мужчина", — сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что управлявший Nissan мужчина имеет водительский стаж 19 лет и ранее не привлекался к административной ответственности.

В данный момент проводится проверка по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке пьяный водитель внедорожника устроил массовую аварию.