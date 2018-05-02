В ДТП в Приморье пострадали семь человек

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая. / ТАСС /. Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате ДТП на трассе Владивосток — Хабаровск. Об этом поздно вечером во вторник сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"Установлено: за рулем автомобиля Nissan X-Trail находился 59-летний мужчина. Водитель двигался со стороны Владивостока в направлении Уссурийска, на мокром от дождя асфальте при прохождении 716-го километра автодороги А-370 автомобиль потерял управление и совершил выезд на полосу встречного движения, где спровоцировал столкновение с автомобилем Honda Airwave. После удара Nissan продолжил движение и совершил столкновение с автомобилем Infiniti… и Honda Stream ", — говорится в сообщении.

Травмы получили двое мужчин, две женщины, две девочки в возрасте 13 лет и 11-летняя девочка. Все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

По данным полиции, на момент происшествия стаж вождения водителя Nissan составил 19 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения мужчина в 2018 году не привлекался.

По факту ДТП назначен ряд экспертиз, проводится проверка.