Японские автомобили стали наиболее востребованы в России. Составлен ТОП-5. 

Аналитическое агентство «АвтоСТАТ» решило подготовить для любителей японских автомобилей список, в который вошли самые продаваемые в России автомобили.
Анализировали первый триместр 2018 года. Первую строчку занял автомобиль Toyota, было продано за данный период около 20000 машин. Показатель продаж по сравнению с показателем прошлого года увеличился на 2,6 процента. На второй позиции расположился Nissan, россияне приобрели около 17000 автомобилей. Процент продаж возрос на целых 17 процентов, что не может не радовать производителей. Огромный рост продаж был зафиксирован у автомобилей Mitsubishi, процент увеличился на целых 124 процента по сравнению с 2017 годом. Если говорить о количестве приобретённых автомобилей — это 6967 авто. Четвёртную строчку занял автомобиль Mazda его приобрели 6 255 раз, ТОП-5 завершил Datsun, за начало 2018 года было куплено 5134 автомобилей.