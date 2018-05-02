На трассе под Нижним Тагилом водитель не справился с управлением, три человека погибли

Ночью около 02:30 под Нижним Тагилом водитель иномарки не справился с управлением и слетел с дороги на 167-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Машину перевернуло и сильно смяло от удара. Водитель и двое пассажиров, находящиеся в автомобиле, скончались на месте аварии. Никто из них не был пристёгнут ремнём безопасности.

— Автомобиль получил значительные механические повреждения, водитель и два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. По данному факту проводится проверка, — сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

За рулём иномарки находился 33-летний житель посёлка Горноуральский, который уже привлекался к административной ответственности за то, что не был пристёгнут ремнём безопасности. Вместе с ним в машине находились 41-летняя женщина и 23-летняя девушка.

Если вы стали свидетелем этого или другого происшествия, присылайте видео и фото на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции: +7 (343) 34–555–34.