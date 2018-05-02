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На трассе под Нижним Тагилом водитель не справился с управлением, три человека погибли
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На трассе под Нижним Тагилом водитель не справился с управлением, три человека погибли 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Ночью около 02:30 под Нижним Тагилом водитель иномарки не справился с управлением и слетел с дороги на 167-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Машину перевернуло и сильно смяло от удара. Водитель и двое пассажиров, находящиеся в автомобиле, скончались на месте аварии. Никто из них не был пристёгнут ремнём безопасности.
— Автомобиль получил значительные механические повреждения, водитель и два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. По данному факту проводится проверка, — сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
За рулём иномарки находился 33-летний житель посёлка Горноуральский, который уже привлекался к административной ответственности за то, что не был пристёгнут ремнём безопасности. Вместе с ним в машине находились 41-летняя женщина и 23-летняя девушка.
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