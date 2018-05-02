Транснефти выделили более 50 автобусов для поездок в труднодоступные места.

Уже в начале апреля появились первые внедорожники, которые отравились "Транснефти"

Автомобили предназначены для того, чтобы перевозить пассажиров, а также грузы в труднодоступные места. Автобус может перевести до 22 человек.

Транспорт очень современный и оснащён функциями, которые необходимы для автобусов, у которых маршрут расчитан на большие расстояния. Это функция «северный пакет», которая не даёт мёрзнуть и имеет обогрев большой мощности. Также очень хороший дигатель и мотор мощностью в 312 лошадинных сил.

Эксплуатироваться автомобили будут по всей Московской, Ярославской, Самарской, Иркутской, Челябинской областях, также задействован будет Краснодарский край и другие регионы.