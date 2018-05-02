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Транснефти выделили более 50 автобусов для поездок в труднодоступные места.
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Транснефти выделили более 50 автобусов для поездок в труднодоступные места. 

Car.ru 21 минуту назад
Фото: Car.ru
Уже в начале апреля появились первые внедорожники, которые отравились "Транснефти".
Автомобили предназначены для того, чтобы перевозить пассажиров, а также грузы в труднодоступные места. Автобус может перевести до 22 человек.
Транспорт очень современный и оснащён функциями, которые необходимы для автобусов, у которых маршрут расчитан на большие расстояния. Это функция «северный пакет», которая не даёт мёрзнуть и имеет обогрев большой мощности. Также очень хороший дигатель и мотор мощностью в 312 лошадинных сил.
Эксплуатироваться автомобили будут по всей Московской, Ярославской, Самарской, Иркутской, Челябинской областях, также задействован будет Краснодарский край и другие регионы.
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