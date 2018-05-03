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На севере Лондона произошел взрыв, есть пострадавшие
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На севере Лондона произошел взрыв, есть пострадавшие 

Газета.Ru 3 мая 2018
На севере Лондона во время празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер произошел взрыв, в результате которого пострадали около 30 человек. Об этом сообщает The Daily Express.
Новость дополняется.
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