Ещё
На Северном объезде ночью насмерть сбили пешехода
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Северном объезде ночью насмерть сбили пешехода 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
На Северном объезде пешеход погиб под колесами грузовика. Смертельное ДТП произошло поздним вечером 1 мая, в 23.55.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО, по предварительной информации, водитель 1964г.р., управляя автомобилем «Скания» двигался по Северному объезду в сторону Новосибирска. Однако уже на 1 километре автодороги (в Коченевском районе) сбил пешехода, который шел по проезжей части.
От полученных травм пешеход скончался на месте. Личность погибшего мужчины устанавливает полиция. Точные обстоятельства ДТП предстоит выяснить в ходе доследственной проверки, которая начата в связи с гибелью человека на дороге.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Новосибирского полицейского ранил автомобильный вор В Тогучинском районе НСО произошло смертельное ДТП Автолюбительница из Новосибирска поплатилась за невнимательность
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван топ-5 самых недорогих внедорожников в РФ1
Невероятный призыв из Сибири: нам здесь нужен «Гринпис»!40
«Тут все задом наперед». ГАЗ-66 шокировал американцев144
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
Лишать прав начнут по новой статье1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение