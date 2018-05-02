На Северном объезде ночью насмерть сбили пешехода

На Северном объезде пешеход погиб под колесами грузовика. Смертельное ДТП произошло поздним вечером 1 мая, в 23.55.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО, по предварительной информации, водитель 1964г.р., управляя автомобилем «Скания» двигался по Северному объезду в сторону Новосибирска. Однако уже на 1 километре автодороги (в Коченевском районе) сбил пешехода, который шел по проезжей части.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Личность погибшего мужчины устанавливает полиция. Точные обстоятельства ДТП предстоит выяснить в ходе доследственной проверки, которая начата в связи с гибелью человека на дороге.