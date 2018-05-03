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Компания Skoda готовит 6 новых автомобильных моделей для Индии.
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Компания Skoda готовит 6 новых автомобильных моделей для Индии. 

Car.ru 12 минут назад
Фото: Car.ru
Как известно, автомобильный рынок очень беден и особой популярностью среди обычных жителей не пользуется, в связи со стоимостью транспорта.
Компания Skoda решила рискнуть и разработать ряд автомобилей специально для Индии, в который войдут шесть абсолютно новых автомобилей.
Проект на данный момент только на стадии разработки и если всё получится, тогда он станет самым крупным вложение в Индийский автопром.
Требуются вложения, сумму в один миллиард евро запросят у компании Volkswagen.
Конечно автомобили будут представлены в максимально бюджетной версии.
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