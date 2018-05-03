Компания Skoda готовит 6 новых автомобильных моделей для Индии.

Как известно, автомобильный рынок очень беден и особой популярностью среди обычных жителей не пользуется, в связи со стоимостью транспорта.

Компания Skoda решила рискнуть и разработать ряд автомобилей специально для Индии, в который войдут шесть абсолютно новых автомобилей.

Проект на данный момент только на стадии разработки и если всё получится, тогда он станет самым крупным вложение в Индийский автопром.

Требуются вложения, сумму в один миллиард евро запросят у компании Volkswagen

Конечно автомобили будут представлены в максимально бюджетной версии.