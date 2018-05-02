На улице Терновского в Пензе очевидцы ДТП поставили на колеса опрокинувшуюся машину

В минувший вторник, 1 мая, в областном центре не смогли разъехаться два легковых автомобиля — вазовские «Жигули» и « Renault ». Первые фотографии с места дорожной аварии в микрорайоне Терновка появились в тематической группе «Подслушано у водителей | Пенза» в социальной сети «ВКонтакте». На снимках, которыми с подписчиками Интернет-сообщества поделились очевидцы ДТП, видно, что в результате мощного удара иномарка опрокинулась на бок, ВАЗ вылетел на тротуар.

Случайные прохожие помогли водителям выбраться из поврежденных авто. Кроме того, очевидцы поставили на колеса опрокинувшийся «Renault».

Официальных комментариев по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Терновского в Пензе пока не поступало. По словам очевидцев, госпитализация потребовалась молодому человеку, находившемуся за рулем вазовской легковушки.