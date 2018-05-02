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На трассе в Ульяновской области три человека погибли в ДТП
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На трассе в Ульяновской области три человека погибли в ДТП 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 2 мая — РИА Новости. Три человека погибли, один пострадал в ДТП на трассе в Ульяновской области, сообщает УМВД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло примерно в 3.30 2 мая на 27 километре дороги Р-228 Сызрань — Саратов возле поселка Кубра Радищевского района Ульяновской области. Водитель «ВАЗ-111830» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на проезжей части по ходу движения с выставленными аварийными знаками и включенной аварийной сигнализацией автомобиль «Камаз» с прицепом.
"В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля «ВАЗ-111830» от полученных травм скончались на месте происшествия, и еще один пассажир с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
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