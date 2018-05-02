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Три человека погибли в ДТП в Ульяновской области
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В Ульяновской области в ДТП погибли три человека 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Три человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП в Ульяновской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба областного Управления МВД РФ.
"Сегодня около 02:30 мск на 27 км автодороги Сызрань — Саратов возле поселка Кубра Радищевского района Ульяновской области водитель машины Lada Kalina не справился с управлением и совершил наезд на стоявший по ходу движения с выставленными аварийными знаками и включенной аварийной сигнализацией автомобиль КамАЗ с прицепом. В результате водитель и двое пассажиров Kalina скончались на месте, еще один пассажир госпитализирован", — говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
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