Три человека погибли в ДТП в Ульяновской области

Три человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП в Ульяновской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба областного Управления МВД РФ.
"Сегодня около 02:30 мск на 27 км автодороги Сызрань — Саратов возле поселка Кубра Радищевского района Ульяновской области водитель машины Lada Kalina не справился с управлением и совершил наезд на стоявший по ходу движения с выставленными аварийными знаками и включенной аварийной сигнализацией автомобиль КамАЗ с прицепом. В результате водитель и двое пассажиров Kalina скончались на месте, еще один пассажир госпитализирован", — говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.