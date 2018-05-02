Мужчина погиб на трассе «Кола» в Карелии

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Сегежском районе республики.

Трагическое ДТП произошло в Сегежском районе Карелии, сообщает ГИБДД РК.

1 мая в 18-30, на 654 км. автодороги «Кола», 32-летний водитель автомобиля «Лифан», житель Мурманска, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом «Скания». На месте ДТП погиб водитель «Лифана», 29-летняя пассажирка доставлена на лечение в Медвежьегорскую больницу,

— говорится в сообщение ведомства.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.