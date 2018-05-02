Водитель, устроивший аварию на Добрынинском мосту, сбежал

Вчера в Ярославле на Добрынинском мосту столкнулись «Дэу-Нексия» и «Хендай-Солярис». «Нексию» занесло, она протаранила «Солярис» (машина от удара улетела на десятки метров вперёд) и влетела в бордюр. Иномарку сильно измяло. На место приехали сотрудники МЧС и скорой. Водитель «Нексии» сказал, что ему придавило ноги. Но долечить мужчину не сумели — он сбежал.

— Водитель этого автомобиля утверждал, что ему придавило ноги, его на носилках несли, привезли в Соловьевку, а он сбежал оттуда! — рассказала одна из участниц аварии, сидевшая во втором автомобиле, Светлана Зеленина.

И обращается ко всем, кто проезжал мимо в момент ДТП:

— Если есть запись этой аварии на видеорегистраторе, пожалуйста, сообщите! Нам очень нужны доказательства. Ищем записи этой аварии! — написала Светлана.

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