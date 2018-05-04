Девушка за рулем мотоцикла врезалась в иномарку в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска мотоцикл врезался в иномарку. Об этом сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». ДТП произошло на пересечении улицы Кропоткина и Красного проспекта, девушка за рулем мотоцикла протаранила автомобиль Шевроле . Как сообщают очевидцы мотоциклистку увезли в горбольницу. «Девушку осмотрели врачи, тяжелых травм нет, переломов тоже, предварительно сотрясение головного мозга. Хотя была в шлеме. Сильно ударилась головой», — рассказали очевидцы аварии. Причины ДТП устанавливаются.