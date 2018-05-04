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Девушка за рулем мотоцикла врезалась в иномарку в Новосибирске
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Девушка за рулем мотоцикла врезалась в иномарку в Новосибирске 

АиФ-Новосибирск 46 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Заельцовском районе Новосибирска мотоцикл врезался в иномарку. Об этом сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
ДТП произошло на пересечении улицы Кропоткина и Красного проспекта, девушка за рулем мотоцикла протаранила автомобиль Шевроле. Как сообщают очевидцы мотоциклистку увезли в горбольницу. «Девушку осмотрели врачи, тяжелых травм нет, переломов тоже, предварительно сотрясение головного мозга. Хотя была в шлеме. Сильно ударилась головой», — рассказали очевидцы аварии.
Причины ДТП устанавливаются.
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