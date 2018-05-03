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Мотоциклист протаранил иномарку в Новосибирске, байкер попал в больницу
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Мотоциклист протаранил иномарку в Новосибирске, байкер попал в больницу 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Мотоцикл на скорости врезался в разворачивающуюся иномарку в Железнодорожном районе Новосибирска.
Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла на улице Владимировской. Мотоцикл на полном ходу врезался в бок Toyota FunCargo, водитель которой, судя по кадрам, разворачивался на проезжей части.
Как сообщают очевидцы, байкера с места аварии увезла скорая помощь. Судя по фото с места ДТП, мотоцикл тоже получил серьезные повреждения, а у Тойоты помят бок и разбит передний бампер.
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