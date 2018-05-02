Новосибирец уехал домой от деревенских родственников на чужой иномарке

Кражу новой иномарки раскрыли полицейские в дни первомайских каникул в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО, заявление об угоне автомобиля поступило от жителя села Ярково 30 апреля. Пропал автомобиль «ВАЗ-21099», который он купил всего несколько дней назад.

Подозреваемого удалось вычислить и задержать в течение нескольких часов. В угоне иномарки обвиняется 29-летний житель Новосибирска.

В село Ярково он приезжал в гости к своим родственникам. Однажды молодой человек шел по улице и увидел открытую иномарку. Он решил заглянуть автомобиль. И обнаружил ключи от машины и все необходимые документы в салоне.

Недолго думая гость из Новосибирска решил сесть за руль и уехал домой, в город. Здесь он припарковал угнанную иномарку у своего дома по улице Чехова, и разместил объявление о ее продаже. Но вместо покупателей машиной заинтересовались оперативники.

Иномарку вернули прежнему владельцу, а против жителя Новосибирска возбуждено уголовное дело по статье «Кража».