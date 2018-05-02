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Новосибирец уехал домой от деревенских родственников на чужой иномарке
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Новосибирец уехал домой от деревенских родственников на чужой иномарке 

АиФ-Новосибирск 35 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Кражу новой иномарки раскрыли полицейские в дни первомайских каникул в Новосибирске.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО, заявление об угоне автомобиля поступило от жителя села Ярково 30 апреля. Пропал автомобиль «ВАЗ-21099», который он купил всего несколько дней назад.
Подозреваемого удалось вычислить и задержать в течение нескольких часов. В угоне иномарки обвиняется 29-летний житель Новосибирска.
В село Ярково он приезжал в гости к своим родственникам. Однажды молодой человек шел по улице и увидел открытую иномарку. Он решил заглянуть автомобиль. И обнаружил ключи от машины и все необходимые документы в салоне.
Недолго думая гость из Новосибирска решил сесть за руль и уехал домой, в город. Здесь он припарковал угнанную иномарку у своего дома по улице Чехова, и разместил объявление о ее продаже. Но вместо покупателей машиной заинтересовались оперативники.
Иномарку вернули прежнему владельцу, а против жителя Новосибирска возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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