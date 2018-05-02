«Двоих увезли на скорой»: пассажиры напали на водителя челябинского такси

В Тракторозаводском районе пассажиры такси подрались с водителем. Как сообщил читатель 74.ru, в разборках пострадали двое. Их увезли на скорой. Остальных задержал наряд ППС.

На таксиста напали вечером 1 мая на пересечении улиц Комарова и Завалишина.

— Мужчина вёз пассажиров на Chevrolet Cruze. На машине нет символики такси, скорее всего, он просто подрабатывает водителем, — предположил очевидец. — Я увидел с балкона две машины скорой помощи. Пошёл узнать, что случилось. Сказали, что таксиста избили. Пострадал он и один из пьяных дебоширов. Их увезли в больницу. Остальных забрали в полицию.

— Действительно, такой факт был. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в областном полицейском главке.