В Татарстане на автозаправке произошла вооруженная потасовка

Вооруженная потасовка произошла на одной из АЗС на трассе М7, сообщает «Эфир».

Мужчина вместе с семьей поехал на природу за город. По дороге заехал на заправку, где при оплате за бензин выяснилось, что в его бак автомобиля, который вмещает 42 литра, якобы залили 43. Решив, что его обманули, он потребовал книгу жалоб. Сотрудникам АЗС не понравилось, что мужчина начал ее заполнять в салоне своего автомобиля, поэтому, по его словам, они попытались забрать у него книгу. В результате между клиентом и сотрудниками заправки произошла потасовка. На место подошел охранник, который, как утверждает мужчина, направил на него ружье.

Сами сотрудники говорят, что клиент изначально вел себя вызывающе — ругался и якобы первый бросился на них с кулаками. Работник автозаправки намерен написать на мужчину заявление о побоях. В произошедшем разбирается полиция.