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В Ростове на СЖМ рухнувшее дерево придавило три автомобиля
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В Ростове на СЖМ рухнувшее дерево придавило три автомобиля 

161.ru 18 минут назад
Фото: 161.ru
В Ворошиловском районе Ростова в ночь на 2 мая из-за порыва ветра дерево рухнуло прямо на припаркованные возле дома машины. О происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы. На опубликованных фотографиях видно, что ветви повредили как минимум три автомобиля.
— Дерево упало возле дома на проспекте Космонавтов, 41 Б примерно в первом часу ночи, — рассказал свидетель случившегося.
К счастью, людей рядом не было, в происшествии никто не пострадал.
Это уже не первый подобный случай за последнее время. 30 марта на улице Филимоновской рухнувшая ветвь буквально в лепешку смяла припаркованный автомобиль. Немного раньше сломавшийся тополь разбил окна в многоэтажке. А 21 марта на Пушкинской дерево упало на молодую девушку. 21-летняя ростовчанка скончалась на месте.
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