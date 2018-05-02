В Ростове на СЖМ рухнувшее дерево придавило три автомобиля

В Ворошиловском районе Ростова в ночь на 2 мая из-за порыва ветра дерево рухнуло прямо на припаркованные возле дома машины. О происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы. На опубликованных фотографиях видно, что ветви повредили как минимум три автомобиля.

— Дерево упало возле дома на проспекте Космонавтов, 41 Б примерно в первом часу ночи, — рассказал свидетель случившегося.

К счастью, людей рядом не было, в происшествии никто не пострадал.

Это уже не первый подобный случай за последнее время. 30 марта на улице Филимоновской рухнувшая ветвь буквально в лепешку смяла припаркованный автомобиль. Немного раньше сломавшийся тополь разбил окна в многоэтажке. А 21 марта на Пушкинской дерево упало на молодую девушку. 21-летняя ростовчанка скончалась на месте.