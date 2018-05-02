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Названы самые популярные в России марки такси
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Названы самые популярные в России марки такси 

PNZdrive 15 минут назад
Фото: PNZdrive
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали десятку автомобильных марок, пользующихся наибольшей популярностью у российских таксистов. Согласно проведенному исследованию, в 2017 году юридическими лицами было приобретено 29 тысяч легковых автомобилей для услуг такси и аренды. Данные тематического мониторинга легли в основу рейтинга самых популярных в России марок такси.
Самой популярной маркой автомобилей для работы в такси стала немецкая автомобильная марка «Volkswagen». По подсчетам аналитиков, в минувшем году юридические лица для услуг такси чаще всего приобретали автомобили именного этого бренда: на долю «Volkswagen» пришлось 18,3% от общего объема. На второй строчке рейтинга с показателем 17,9% расположился чешский автомобильный бренд «Skoda», замыкает тройку лидеров «Hyundai» (15,2%).
В первую пятерку также попали «KIA» и «Renault» — 13,3% и 9,5% соответственно. Кроме перечисленных, в ТОП-10 самых популярных марок автомобилей для служб такси и аренды также вошли «Ford» (7%), «Nissan» (4,6%), «Toyota» (1,7%), «Mercedes-Benz» (1,6%) и LADA (1,5%).
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