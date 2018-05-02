Названы самые популярные в России марки такси

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали десятку автомобильных марок, пользующихся наибольшей популярностью у российских таксистов. Согласно проведенному исследованию, в 2017 году юридическими лицами было приобретено 29 тысяч легковых автомобилей для услуг такси и аренды. Данные тематического мониторинга легли в основу рейтинга самых популярных в России марок такси.

Самой популярной маркой автомобилей для работы в такси стала немецкая автомобильная марка « Volkswagen ». По подсчетам аналитиков, в минувшем году юридические лица для услуг такси чаще всего приобретали автомобили именного этого бренда: на долю «Volkswagen» пришлось 18,3% от общего объема. На второй строчке рейтинга с показателем 17,9% расположился чешский автомобильный бренд « Skoda », замыкает тройку лидеров « Hyundai » (15,2%).