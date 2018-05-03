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В России назвали самые популярные автомобили для такси
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В России назвали самые популярные автомобили для такси
Вести.Ru
39 минут назад
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Вести.Ru
Аналитики определили, какие автомобили в России за 2017 год чаще всего покупали для работы в службах такси.
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