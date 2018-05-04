В пригороде Красноярска выпал снег

В Красноярск вернулась зима, пишут пользователи соцсетей. Утром 4 мая на загородных трассах выпал снег.

Водители сообщают, что дорога очень мокрая, но гололедицы пока нет. Несмотря на это, водителей просят быт внимательнее на дорогах. Кстати, осадки не обошли стороной и краевой центр. Так, с раннего утра в городе шёл град.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о холодном начале мая. По предварительным прогнозам, холодная погода в городе продержится до 10 числа. А вот по-настоящему весеннее потепление придет только в конце месяца.