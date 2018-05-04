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В пригороде Красноярска выпал снег
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В пригороде Красноярска выпал снег 

АиФ Красноярск 35 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярск вернулась зима, пишут пользователи соцсетей. Утром 4 мая на загородных трассах выпал снег.
Водители сообщают, что дорога очень мокрая, но гололедицы пока нет. Несмотря на это, водителей просят быт внимательнее на дорогах. Кстати, осадки не обошли стороной и краевой центр. Так, с раннего утра в городе шёл град.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о холодном начале мая. По предварительным прогнозам, холодная погода в городе продержится до 10 числа. А вот по-настоящему весеннее потепление придет только в конце месяца.
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