В Волгограде забывший о зеркалах водитель устроил массовую аварию

Молодой водитель, не посмотревший в зеркала, спровоцировал массовую аварию в Краснооктябрьском районе Волгограда.

— На Первомай 23-летний автомобилист на Mitsubishi Galant ехал по Первой Продольной магистрали в сторону улицы Титова. Решив перестроиться в крайний левый, он подрезал водителя на Lada Priora, — уточнили в пресс-службе региональной полиции. — Волгоградец за рулем отечественной машины ушел влево и столкнулся с Toyota на встречке.

От удара у водителя иномарки вырвало колесо. Машина полетела в сторону и врезалась в Lada Largus , ехавшую по встречной полосе.

— В массовом ДТП пострадала 42-летняя пассажирка отечественной машины, — добавили в пресс-службе областного главка. — С травмой ее увезли в больницу.