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В Волгограде забывший о зеркалах водитель устроил массовую аварию
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В Волгограде забывший о зеркалах водитель устроил массовую аварию 

v1.ru 9 минут назад
Фото: v1.ru
Молодой водитель, не посмотревший в зеркала, спровоцировал массовую аварию в Краснооктябрьском районе Волгограда.
— На Первомай 23-летний автомобилист на Mitsubishi Galant ехал по Первой Продольной магистрали в сторону улицы Титова. Решив перестроиться в крайний левый, он подрезал водителя на Lada Priora, — уточнили в пресс-службе региональной полиции. — Волгоградец за рулем отечественной машины ушел влево и столкнулся с Toyota на встречке.
От удара у водителя иномарки вырвало колесо. Машина полетела в сторону и врезалась в Lada Largus, ехавшую по встречной полосе.
— В массовом ДТП пострадала 42-летняя пассажирка отечественной машины, — добавили в пресс-службе областного главка. — С травмой ее увезли в больницу.
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