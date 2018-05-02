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В сети появились фото смертельного ДТП на трассе «Кола»
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В сети появились фото смертельного ДТП на трассе «Кола» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В столкновении легкового автомобиля и грузовика погиб молодой мужчина.
4 отряд ФПС по Республике Карелия опубликовал на своей страничке в соцсетях фотографии со смертельного ДТП, которое произошло вчера, во вторник 1 мая, на трассе «Кола» в Сегежском районе Карелии.
Напомним, 32-летний водитель автомобиля «Лифан», житель Мурманска, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом «Скания». На месте ДТП погиб водитель «Лифана», 29-летняя пассажирка доставлена на лечение в Медвежьегорскую больницу, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
По материалам: ptzgovorit.ru
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